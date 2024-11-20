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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

 Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.”

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