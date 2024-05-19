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Mansur Yavaş'ın ağabeyi kaza geçirdi

Burdur'un Çavdır ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Mansur Yavaş'ın ağabeyi kaza geçirdi
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Burdur'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 74 yaşındaki ağabeyi Aladdin Yavaş'ın idaresindeki, üzerinde tekne bulunan römork bağlı 48 JT 947 plakalı otomobil, Antalya-Denizli kara yolu Çavdır ilçesi yakınında, bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarparak refüje girdi.

Kazanın etkisiyle otomobile bağlı römork devrildi, tekne yola sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ağabeyi Yavaş, sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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