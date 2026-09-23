Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da CHP'den peş peşe istifalar: 8 ilçe belediye başkanı partiden ayrıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa etti.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ertan Işık da CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Işık, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi aidiyetimi Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi aidiyetimi Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum. — Ertan IŞIK (@ErtanISK) September 23, 2026

Özer Kasap: Mansur Yavaş'la çıktığımız bu yolda sözlerimin arkasındayım

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, “Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım” ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Kasap, “Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Kasap, kendisi için önceliğin Beypazarı ve Beypazarlılara hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, CHP çatısı altında birlikte yol yürüdüğü partililere de teşekkür etti.

“Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir” diyen Kasap, siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi.

Sevgili Hemşehrilerim,



Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.



Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime… — Dr. Özer KASAP (@drozerkasap) September 23, 2026

Satılmış Karakoç: Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, kararını duyurduğu açıklamasında, göreve geldiği günden bu yana Kalecik'te hiçbir hemşehrisini siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan hizmet etmeyi görev bildiğini belirtti.

“Bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük” diyen Karakoç, CHP'den ayrılma kararının ardından da aynı anlayışla görevine devam edeceğini ifade etti.

Karakoç, Mansur Yavaş'la çıktıkları yola da vurgu yaparak, “İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek” anlayışının bu yolculuğun temelinde olduğunu söyledi.

Karakoç, “Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Siyasi şartların ve makamların değişebileceğini ancak Kalecik'e yönelik sorumluluklarının değişmeyeceğini belirten Karakoç, “Oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Değerli Hemşehrilerim,



Siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir.



Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik’te hiçbir hemşehrimizi siyasi… — Satılmış Karakoç (@skarakoc06) September 23, 2026

Mehmet Doğanay: Kararım Cumhuriyet değerlerine bağlılığımın gereği

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise CHP üyeliğinden ayrılma kararının gerekçesini “mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci” olarak açıkladı.

Doğanay, kararının CHP'nin tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine veya Cumhuriyet değerlerine yönelik olmadığını belirterek, “Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Doğanay, Güdül Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.

Doğanay, “Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir” dedi.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum.



Bu… — Mehmet DOĞANAY (@dgnymehmet) September 23, 2026

Mürsel Yıldızkaya: Mansur Yavaş ile bağımsız devam edeceğiz

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya kararını Mansur Yavaş'ın açıklamasında dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda aldığını belirtti.

Yıldızkaya, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kıymetli Hemşehrilerim,



Sizlerin desteği ve dualarıyla; Ankaramıza ve Polatlımıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği… — Mürsel Yıldızkaya (@m_yildizkaya) September 23, 2026

İzzet Demircioğlu: Önceliğim Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmek

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, kararını duyurduğu açıklamasında, “Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım” ifadelerini kullandı.

Önceliğinin Ayaş ve Ayaşlılara hizmet etmek olduğunu belirten Demircioğlu, CHP çatısı altında birlikte yol yürüdüğü ve seçim sürecinde kendisine destek veren partililere teşekkür etti.

Demircioğlu, “Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Ayaşlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir” dedi.

Mustafa Koçak: Mansur Yavaş ile birlikte umut olmaya devam edeceğiz

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş ile yıllar önce Ankara'ya ilişkin çizdikleri “Mansur Yavaş Belediyeciliği” anlayışının tüm ülkeye umut olduğunu belirtti.

CHP üyeliğinden ayrıldığını duyuran Koçak, “Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu.

Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz. — Mustafa KOÇAK #Şereflikoçhisar (@Mustafakocak_88) September 23, 2026

Adem Barış Aşkın: Görevime bağımsız devam edeceğim

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın hemşehrilerine hitaben yaptığı açıklamada başkan, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sevgili Elmadağlı Hemşehrilerim,



Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.



Saygılarımla. — adem barış aşkın (@Adembarisaskin) September 23, 2026

Ertunç Güngör: Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak var

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, istifa kararını ekibi ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı istişareler sonucunda, Nallıhan'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aldığını belirtti.

Siyasi parti aidiyetinden önce Nallıhan halkına karşı sorumluluğunu önceliklendirdiğini ifade eden Güngör, "Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır" dedi.

Güngör, bundan sonra da ilçede yaşayan her vatandaşa ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, siyasi yol haritasını hemşehrilerinin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarıyla birlikte belirleyeceğini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yavaş'ın istifasına ilişkin değerlendirmesi, "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" oldu.

Kılıçdaroğlu ardından Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

CHP Sözcüsü Sarı: Hayırlı olsun

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun siyasi aidiyetini netleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yavaş'ın yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere karşında "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" diye de ekledi.

YENİ Parti'den ilk yorum

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı.

"Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle ayrılıyorum"

Yavaş, kararını açıkladığı mesajında 19 Mart’ta başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP içinde yaşanan tartışmaların partiye ve Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar verebileceğini daha önce de ifade ettiğini belirten Yavaş, "Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

Seçmen iradesine vurgu yapan Yavaş, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.