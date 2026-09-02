Mansur Yavaş'ın avukatı 'Gökçekler suç örgütü' demişti! Melih Gökçek'ten yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ABB Avukatı Nadi Türkaslan, başvurunun amacının belediye imkanlarının illegal yollarla kullanılarak mal varlığı elde edilip edilmediğini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Türkaslan’ın açıklamasında kullandığı, “Gökçekler suç örgütü diyebileceğim...” ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'dan açıklama

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın kullandığı Gökçekler su örgütü ifadesi üzerine bir paylaşım yaparak 'Hesabı hukuk önünde sorulacak' dedi.

Melih Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş’ın avukatı Nadi Türkaslan, bugün Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada ailemin fertleri ve benim hakkımda “Gökçekler suç örgütü” ifadesini kullanmıştır. Bu ifade kabul edilemez ve son derece ağır bir suç isnadıdır.

Siyasi saldırılarla ailemize iftira atılmasına ve itibarımızın hedef alınmasına asla sessiz kalmayacağız.

Bu ifadelerin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.

Bu yargısız infazın ve mesnetsiz ithamların hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.