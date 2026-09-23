Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırdığı süreçte neler yaşandı?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini belirtirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini bildirdi.

Yavaş'ın istifası, son haftalarda CHP yönetimiyle arasında yaşanan siyasi tartışmaların ardından geldi.

Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin “CHP'de kalacak” açıklamasıyla başlayan süreç; 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmaması, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşmesi ve sonrasında CHP yönetiminden gelen “siyasi aidiyet” mesajlarıyla devam etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın bugün yaptığı açıklamanın ardından Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

“Mansur Yavaş CHP'de kalacak” açıklamasıyla başlayan süreç

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini açıkladı. Sarı, Yavaş'la iletişimlerinin sürdüğünü ve aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

Ancak ertesi gün ABB'den yapılan açıklamada, Sarı ile Yavaş arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

ABB, Yavaş'ın siyasi kararlarının kendi ağzından duyulması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, Yavaş'ın siyasi geleceği konusunda CHP yönetimi ile Yavaş cephesinin aynı dili kullanmadığını ilk kez açık biçimde ortaya koydu.

9 Eylül resepsiyonuna katılmadı

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında 9 Eylül'de Genel Merkez'de düzenlenecek resepsiyona Yavaş'ın katılmayacağı öğrenildi. Yavaş'a yakın kaynaklar, onun CHP-YENİ Parti tartışmasında “bir taraf olmayacağı” ve mevcut pozisyonunu koruyacağı mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme

9 Eylül'de Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı.

Buna karşılık Yavaş, sosyal medya hesabından CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan uzun bir mesaj yayımladı. Mesajında CHP'yi “Türkiye'nin en köklü siyasi partisi” olarak nitelendirdi ve partinin tarihsel mirasına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 9, 2026

Aynı günün akşamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti.

Ziyarete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, görüşmede ağırlıklı olarak başkente yönelik projelerin ele alındığı belirtildi.

Kabulde; başkentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro projeleri başta olmak üzere, ABB tarafından yürütülen ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca kentin önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına dair değerlendirmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı.

Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı, size partisine davette bulundu mu?" sorusuna, "Yok, hiç bu konular konuşulmadı" yanıtını verdi.

Özgür Özel “görüşmeden haberim vardı” dedi

Erdoğan-Yavaş görüşmesinin ardından Özgür Özel, Yavaş'ın görüşmeden önceden kendisini haberdar ettiğini açıkladı.

Özel, Yavaş'ın Ankara'daki yatırımlar nedeniyle Erdoğan'dan randevu istediğini ve gerçekleşmesi halinde görüşeceğini önceden söylediğini belirtti.

Ayrıca görüşmenin kendi bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.

Aynı gün CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin “ilkesel olarak bir problem” olmadığını, ancak görüşmenin 9 Eylül'e denk gelmesinin kamuoyu açısından sorun oluşturduğunu söyledi.

Sarı, Yavaş'ın CHP üyesi ve CHP'nin belediye başkanı olduğunu belirterek, “9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik” dedi.

“Aidiyet” tartışması sertleşti

Bundan sonraki günlerde tartışma yalnızca Yavaş'ın hangi partiye geçeceği üzerinden değil, CHP'li bir belediye başkanının partiyle ilişkisi ve siyasi aidiyeti üzerinden yürümeye başladı.

Daha önce CHP Sözcüsü Sarı'nın “CHP'de kalacak” açıklamasına Yavaş cephesinden gelen sert düzeltme de bu açıdan önemliydi. Yavaş tarafı, siyasi kararların başkaları tarafından açıklanmaması gerektiğini açıkça söylemişti.

Müslim Sarı'nın son açıklaması ve istifa

Bugün ise Müslim Sarı'nın açıklaması tartışmayı yeni bir noktaya taşıdı.

Sarı, CHP'nin kurumsal kimliğinin herkesin üzerinde olduğunu, hiç kimsenin CHP'den üstün olmadığını söyledi.

Açıklamasında özellikle Yavaş'ın 9 Eylül programına katılmaması ve Erdoğan görüşmesi konusunda Özgür Özel'i bilgilendirmesi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Bunun ardından Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yavaş'ın istifa açıklamasında özellikle iki cümle bugünkü süreci anlamak açısından önemliydi:

“Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim.”

“Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.



Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.



19 Mart’la… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2026

CHP Sözcüsü Sarı: Hayırlı olsun

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun siyasi aidiyetini netleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yavaş'ın yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere karşında "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" diye de ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yavaş'ın istifasına ilişkin değerlendirmesi, "İstifa tek taraflı bir işlemdir. Kendi siyasal tercihi" oldu.

YENİ Parti'den ilk yorum

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı.

Ankara'da CHP'den peş peşe istifalar: 7 belediye başkanı partiden ayrıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın CHP'den istifa etti.