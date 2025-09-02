Mansur Yavaş'ın CHP’deki mahalle delege seçimlerinde tarafsız kalacağı öne sürüldü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin 39. Olağan Kurultayı kapsamında başlayan mahalle delege seçimlerine müdahil olmayarak tarafsız kalma kararı aldığı öne sürüldü.
CHP'nin 38.Olağan Kurultay Davası'na sayılı günler kala partide 39. Olağan Kurultay için mahalle delege seçimleri devam ediyor.
Mavi ve beyaz listelerin yarıştığı seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da kararını verdiği öne sürüldü.
Tarafsız kalacak
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Yavaş, tarafsızlık kararı alarak ne değişimcilerden ne de değişim karşıtlarının yanında yer alacak.
Yavaş, beyaz liste ya da mavi liste için herhangi bir görüş belirtmeyecek.
