Mansur Yavaş’ın parti kararı belli oldu: CHP’de mi kalacak, YENİ Parti’ye mi geçecek?

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Türk siyasetinde belediye başkanlarının parti değişiklikleri ve Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’ye katılım iddiaları gündemdeki yerini korurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili merak edilen konu da netlik kazandı. Son günlerde kulislerde gündeme gelen iddiaların aksine, Yavaş’ın YENİ Parti’ye geçmeyeceği ve CHP’de siyaset yapmayı sürdüreceği belirtildi.

CHP’den Mansur Yavaş açıklaması

Gelişmeye dair Aydınlık Gazetesi'ne konuşan CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, iddiaları doğrudan yanıtladı.

Mansur Yavaş ile genel merkez arasında hiçbir soğukluk olmadığını belirten Sarı, "Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini net bir şekilde söyledi. Biz zaten tüm belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz" diyerek Yavaş'ın CHP'de kalacağını tescilledi.

Ankara kulislerinde “Meclis dengesi” iddiası

Yeni Şafak'ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre ise Mansur Yavaş'ın şu ana kadar YENİ Parti'ye geçmemesinin ve CHP'de kalma kararı almasının arkasında çok kritik bir "meclis dengesi" hesabı yatıyor.

148 üyeli ABB Meclisi'nde kararların geçmesi ve çoğunluğun sağlanması için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı (AK Parti + MHP + BBP) toplamda 61 üyeye sahipken, AK Parti yapılan son katılımlarla üye sayısını 50'ye yükselterek meclisin en büyük grubu oldu. Yavaş'ın partisi CHP'nin üye sayısı ise 49'da kaldı.

ABB Meclisi güncel sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 50

CHP: 49

YENİ Parti: 30

MHP: 9

Bağımsız: 7

BBP: 2

Yeniden Refah: 1