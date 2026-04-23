Mansur Yavaş'tan açlık grevindeki madencilere ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.
Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, eylemlerini sürdürüyor.
Yıldızlar SSS Holding önünde toplanan işçilerin açıklama yapmasına alanın Yıldız Holding’e ait özel mülkiyet statüsünde bulunması gerekçesiyle polis izin vermedi.
Madenciler, "İş, ekmek, barış", "Vur vur inlesin, Yıldız Holding dinlesin", "Polislerden korkma, hakkını ara" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ise daha sonra Kurtuluş Parkı'na geçen ve açlık grevini sürdüren işçileri ziyaret etti.
Kaynak: Mansur Yavaş, açlık grevindeki işçileri ziyaret etti