Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Bu tartışmaları üzücü ve gereksiz buluyoruz. Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim.

Gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar

Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip, hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar.

Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Muhalefet tüm gücüyle sıkıntıların çözümü konusunda çalışmalı. Bunun haricinde konuşulanlar boş laftır."

Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak davası': Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım

Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren ve kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen hakaret davasına ve olası siyaset yasağı ile ilgili de konuştu.

Yavaş, ''Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım. Sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.