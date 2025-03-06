Mansur Yavaş'tan Adnan Beker sorusuna yanıt: "Genel Başkanımız niye bana emanet etti bilmiyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam (5 Mart) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iftar programına katıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre iftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş'a, CHP’ye katılan eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker’e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel’in "Mansur Başkan’ın emaneti" sözleri hatırlatıldı ve Beker’in CHP’ye geçmesi sürecinde dahli olup olmadığı soruldu.

"Transferi bir gün önce basından öğrendim"

Yavaş, "Olmadı. Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" yanıtını verdi.

Adnan Beker CHP'ye katıldı

Kasım 2023’te “İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü” için istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, 4 Mart Salı günü grup toplantısında CHP’ye katıldı.

Beker’e rozetini partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. CHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıktı.

Beker, Erdoğan’a oy verdiğini söylemişti

Adnan Beker, 28 Mayıs 2023 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıkladı.

Beker, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Altılı Masa’yı da eleştirerek, şöyle konuşmuştu:

“Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım’ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey’e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs’ta oy kullanmadım, 28 Mayıs’ta Tayyip Bey’e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi’ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey’den başka aday yoktu ki, kime verelim?”