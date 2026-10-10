Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yavaş’ın başka bir siyasi partiye katılımına ilişkin tavrının son derece açık olduğu vurgulanan açıklamada, '"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir" denildi. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."