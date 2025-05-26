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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Adaleti savunmak için bir araya geliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bu akşam Sakarya Caddesi'nde yapılacak halk buluşmasına "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz" ifadeleriyle çağrı yaptı.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Adaleti savunmak için bir araya geliyoruz
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve çok sayıda kişinin tutuklanmasına karşı CHP’nin tepkisi devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş katılımıyla bu akşam saat 19:30'da Çankaya Belediyesi'nin arkasında bulunan Sakarya Caddesi'nde halk buluşması yapılacak.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri ve adaleti savunmak için bir araya geliyoruz. Hep birlikte, demokratik bir Türkiye için ses olacağız. 26 Mayıs Pazartesi, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi arkası Sakarya Caddesi’nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

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