Mansur Yavaş'tan anket açıklaması

CHP Ankara İl Örgütü Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde iftarda bir araya geldi. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Güner şunları söyledi:

"Birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın ayı olan ramazan ayında bugün iftar soframızda sizlerle birlikte olmaktan, soframızı, lokmamızı paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çankaya'da yılın her ayında her gününde kardeşliği, dayanışmayı ve paylaşmayı son noktasına kadar yaşıyoruz. Kent lokantalarımızda her gün bin yurttaşımızla uygun ekonomik koşullarla sağlıklı gıdayı paylaşıyoruz. Çankafelerimizde yine uygun ekonomik koşullarda yurttaşlarımızın sosyalleşmesini en kaliteli içeriklere ulaşmasını sağlıyoruz. Üniversite öğrencisi kardeşlerimizle her akşam iki bin 500'e yakın üniversite öğrencisi kardeşimizle soframızı paylaşıyoruz. Belediyemizde onları misafir ediyoruz, ücretsiz akşam yemeğiyle ağırlıyoruz.

"Genel Başkanımızla birlikte yol yürümekten onur duyuyoruz"

Sadece bunlarda değil elbette okullara götürdüğümüz beslenme saati uygulamamızla ya da sabahları ikramlarımızla emekli lokallerimizde emekli yurttaşlarımızla paylaştığımız çorbamızla, üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için yeni hayata geçirdiğimiz kız öğrenci yurdumuzla, gençlik merkezimizde hep birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Atatürk Sanat Merkezi'mizle ve bu yıl içerisinde hizmete açılmayı planladığımız temelini hep birlikte attığımız kreşlerimizde, yaşlı gündüz yaşam merkezimizle de aslında sosyal belediyeciliğin farklı örneklerini hayatın her alanında yaşıyoruz. Bunları başarmamızda, gerçekleştirmemizde en büyük etken seçimlerde gösterdiğimiz başarıda en büyük güç elbetteki örgütümüz. Onun için bugün burada sizlerle birlikte olmaktan parti örgütümüzün emektarlarıyla emekçi neferleriyle bir arada olmaktan da ayrıca mutluyuz ve kıvançtayız. Tabii ki bu başarıyı sadece Çankaya'da değil aynı zamanda Ankaramızın dört bir yanında da gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyeciliğin tarihini yazıyoruz. Bu çabaları, çalışmaları ve gerçekleştirdiği hizmetler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Bu yıl artık ülkenin dört bir yanında 400 belediyemizde Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de yaşam bulmuş farklı uygulamarı yurdun dört bir yanında hayata geçiriyoruz. Bunda seçimleri kazanan belediye başkanlarımızın emektar örgütümüzün ve bize bu gururu bu sevinci yaşatan Genel Başkanımızın emeği yadsınamaz. Onunla birlikte yol yürümekten onur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz ve bu yolu sonuna kadar sürdüreceğimizi ifade ediyoruz."

Ümit Erkol: "Ankara örgütü yarın yapılacak bir seçime de hazırdır"

Erkol ise "Ramazan kuşkusuz bir ibadet olduğu kadar bir dayanışma, bir kardeşlik ortamı, bir kardeşlik sofrası yaratması anlamında çok kıymetli. Bin bir kötülüğün olduğu dünyada, ülkemizde bu sofralarda umudu büyütmek zorundayız. Bu sofralarda büyüyen umudun tüm Türkiye'ye yayılması, emeklinin, işçinin, gencin, kadının umudu olması için hep birlikte, el ele çalışmak zorundayız. Bu görevlerimizin farkındayız. Ankara örgütü CHP'nin felsefesinin temeli olan eşitlik, adalet ve dayanışma ideallerine sarsılmaz bir şekilde bağlıdır. Ankara örgütü, bütün ilçe örgütleriyle, kadın kolları, gençlik örgütleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlarıyla, CHP'yi iktidara taşımak için yarın seçim olacakmışçasına çalışmaktadır ve yarın yapılacak bir seçime hazırdır" diye konuştu.

Mansur Yavaş: "İktidar yolunda birlikte olmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Yavaş ise şöyle konuştu:

"Bugün Çankaya'nın iftarında hep birlikte olmaktan son derece mutluyum. Başından beri yaptığımız toplantılardan Ankara'daki oyumuzun yüzde 50'lere yaklaştığından bahsetmiştim. Şimdi ilçe belediye başkanlarımızın anketlerini yine düzenli olarak yaptırıyoruz ve yine yaptırmaya başladık. İlk gelen sonuçların da çok başarılı olduğunu söylemek durumundayım. Bu işte iktidarı rahatsız edip Türkiye çapındaki belediyelerin başarısı nedeniyle belediye operasyonları yapılmaya başlandığını ve bunların da siyasi operasyonlar olduğunu iyice ispat etmiş durumdadır. Tüm karalamalara ve iftiralara rağmen yine biz en başarılı sonucu ilk genel seçimde alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Sayın Genel Başkanımızın mitingde söylediği bir söz var 'Ramazan nedeniyle dilimize de dikkat ediyoruz' diye. Şöyle bir söz duymuştum, çok hoşuma gitti 'Ramazanı bazıları sadece oruç tutarak, aç kalarak açların durumunu anlamak olarak anlıyorlar.' Ama diyor ki bir düşünür 'Eğer böyle olsaydı fakirlere farz olmazdı.' Dolayısıyla ramazanın asıl önemi orucu her anlamda tutmak, diline sahip olmak, dayanışmayı arttırmak, paylaşmayı arttırmaktır. Burada da bugün burada güzel bir örneğini görüyoruz. Ben inşallah bundan sonra hep güzel günlerde, başarılı günlerde, iktidar yolunda birlikte olmak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."