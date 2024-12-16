Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız

ABB Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a haciz işlemleri nedeniyle tepki gösterdi. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Bakan Vedat Işıkhan 22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. Üç olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir."