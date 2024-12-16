  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız
Takip Et

Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "Sayın Bakan 22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. Üç olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a: Hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız
Takip Et

ABB Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a haciz işlemleri nedeniyle tepki gösterdi. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Bakan Vedat Işıkhan 22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. Üç olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir."

Kakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyorKakao fiyatları rekor kırmaya devam ediyorEmtia Haberleri

 

AK Parti'den Suriye açıklaması: Rejimin çürümüşlüğü göründüAK Parti'den Suriye açıklaması: Rejimin çürümüşlüğü göründüGündem

 

Gündem
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetmişti: Şoför tutuklandı
YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'dan asgari ücret açıklaması: 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada
YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'dan asgari ücret açıklaması: 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada
RTÜK’ten 2024’te rekor ceza: 57 yaptırım, 223,2 milyon TL
RTÜK’ten 2024’te rekor ceza: 57 yaptırım, 223,2 milyon TL
İmamoğlu'ndan iktidara 'Hizmet' mesajı: Milletin parasını millete dağıtmakta ustayız
İmamoğlu'ndan iktidara 'Hizmet' mesajı: Milletin parasını millete dağıtmakta ustayız
AK Parti'den Suriye açıklaması: Rejimin çürümüşlüğü göründü
AK Parti'den Suriye açıklaması: Rejimin çürümüşlüğü göründü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı