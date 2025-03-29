  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş’tan Bülent Yaşar’ın vefatına ilişkin taziye mesajı: Başımız sağ olsun
Takip Et

Mansur Yavaş’tan Bülent Yaşar’ın vefatına ilişkin taziye mesajı: Başımız sağ olsun

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş’tan Bülent Yaşar’ın vefatına ilişkin taziye mesajı: Başımız sağ olsun
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştüGündem

 

Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyorKanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyorDünya

 

Gündem
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma