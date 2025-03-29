Mansur Yavaş’tan Bülent Yaşar’ın vefatına ilişkin taziye mesajı: Başımız sağ olsun
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."
Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 29, 2025
Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum.
Başımız sağ…