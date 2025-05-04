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Mansur Yavaş'tan çağrı: Herkesi 21.00’de CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından yaptığı paylaşımda bir çağrıda bulunarak, "Herkesi saat 21.00'de CHP Genel Merkezi önüne davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan çağrı: Herkesi 21.00’de CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırının ardından yaptığı paylaşımda halkı saat 21:00'de CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya davet etti.

Yavaş, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00’de herkesi CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!"

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