  3. Mansur Yavaş'tan 'çorba' soruşturmasına ilk tepki: Açık bir çifte standarttır
Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni verildi. Yavaş konuyla ilgili "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır." dedi

İçişleri Bakanlığı’nın konser harcamalarına ilişkin yürüttüğü inceleme kapsamında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili dosyaya yeni bir başlık daha eklendi. Nefes'in haberine göre belediyenin görev alanında bulunan hastanelerin girişleri ile üniversite bölgelerinde toplam 13 noktada sürdürülen ücretsiz çorba dağıtımı uygulamasının da soruşturma kapsamına dahil edildiği öğrenildi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Bizim, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü (yarın) kamuoyuyla paylaşacağım.”

