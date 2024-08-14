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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna dikkat çeken yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna dikkat çeken yanıt
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Habertürk’e açıklamalarda bulunan Yavaş, “Henüz Türkiye’de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken” dedi.

Şu anda birinci önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu belirten Yavaş, bu konunun dışındaki her şeyin şimdilik gündeminde olmadığını söyledi.

İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyen Yavaş, "Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz"ifadelerini kullandı.

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