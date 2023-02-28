Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının henüz netleşmemesi tartışmaları da beraberinde getiriyor. İttifakın adayını 6'lı Masa'nın 2 Mart'taki toplantıda belirleyeceği konuşuluyorken, aday olması muhtemel isimler de dillendirilmeye devam ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylık konusunda uzun zamandır anılan isimlerden biri.

Yavaş, Altılı Masa’nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.'' yanıtını verdi.

Habertürk'ün yayınına katılan Yavaş, Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu Altılı Masa’nın konusu. Altılı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. Altılı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.''