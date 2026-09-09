Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP’nin kuruluş yıl dönümü programına katılıp katılmayacağı tartışma konusu olan Yavaş, mesajında partinin Cumhuriyet’in kuruluş süreciyle olan tarihsel bağlarına dikkat çekti. Yavaş, CHP’nin uzun yıllara dayanan siyasi geçmişine de vurgu yaptı.

CHP'nin "Türkiye’nin en köklü siyasi partisi" olduğunu vurgulayan Yavaş, ayrıca CHP'nin farklı dönemlerde değişen koşullara ve kadrolara rağmen kurumsal yapısını ve siyasi hafızasını koruduğunu belirterek, partinin Türkiye'nin siyasi tarihinde üstlendiği role dikkat çekti.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur. 103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum. "

CHP'de gözler Mansur Yavaş'ta

Yavaş'ın mesajı, CHP'nin kuruluş yıl dönümü programına katılıp katılmayacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Gazeteci Fatih Atik, daha önce Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayacağını öne sürmüştü. Atik ayrıca CHP Genel Merkez yönetiminin belediye başkanlarını programa davet etmediğini iddia etmişti.

CHP kaynakları ise Yavaş'ın davet edildiği halde etkinliğe katılmama kararı aldığı yönündeki değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Atik, Yavaş'a yakın kaynaklara dayandırdığı bir başka iddiasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmalarda tarafsız tutumunu koruyacağını aktarmıştı.