Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım: 'Biriz ve beraberiz' vurgusu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 'biriz ve beraberiz' vurgulu bir paylaşım yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Birlik ve beraberlik" mesajı içeren bir paylaşımda bulundu.
Mansur Yavaş paylaşımında şunları yazdı;
"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.
Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."
Ön seçime katılmayacağını bildirmişti
Mansur Yavaş, CHP'de yapılacak ön seçime katılmama kararı almıştı. Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirmişti.
Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 11, 2025
Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata…