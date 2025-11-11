Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi’ne katılarak, CHP’li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Erdoğan: Sabıkalı belediyecilik anlayışı yeniden hortladı

“Bizim 30 sene önce tarihe gömdüğümüz sabıkalı belediyecilik anlayışı yeniden hortladı.” diyen Erdoğan, “Akmayan sular, bozuk yollar, toplanmayan çöpler muhalefet belediyelerini tekrar rutine haline getirdi. Yönettikleri şehirleri 90’ların karanlık ve buhran dolu günlerine çevirdiler. Şehirlerimizi bu iş bilmezlerin, bu tembellerin insafına terk etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, X hesabından kısa bir yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelere yönelik bu eleştirisine CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından kısa bir yanıt verdi.

Yavaş paylaşımında, “Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun, gerçeği göreceksiniz.” dedi.