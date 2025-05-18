  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: Saat verdi!
Takip Et

Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: Saat verdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm gençleri ve Ankaralıları yarın saat 11.00'de Güvenpark’tan Anıtkabir’e düzenlenecek yürüyüşe çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan gençlere çağrı: Saat verdi!
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri yarın yapılacak yürüyüşe davet etti.

Yavaş, paylaşımında "19 Mayıs, sadece bir bayram değil; bu milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa yürüyüşünün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu büyük günü, hep birlikte yaşamak için buluşuyoruz. 19 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyoruz. Tüm gençlerimizi ve Ankaralı hemşehrilerimi yürüyüşe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruzÖzel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruzGündem

 

Tek hisseye 4,5 milyar TL! Yatırımcıların gözdesi bu hafta zirveye oturdu! Bu hisseleri alan kazandıTek hisseye 4,5 milyar TL! Yatırımcıların gözdesi bu hafta zirveye oturdu! Bu hisseleri alan kazandıEkonomi

 

Gündem
Özel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruz
Özel: Yasakların, yasak olduğu bir Türkiye vaadediyoruz
Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var
Teröristbaşı Öcalan'dan mesaj: Yeni sözleşmeye ihtiyaç var
Erbakan'dan hükümete asgari ücrete ara zam çağrısı
Erbakan'dan hükümete asgari ücrete ara zam çağrısı
Dervişoğlu: Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı yoktur
Dervişoğlu: Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı yoktur
Bahçeli: Fesih kararıyla birlikte sabır gerektiren yeni anlaşmaya geçildi
Bahçeli: Fesih kararıyla birlikte sabır gerektiren yeni anlaşmaya geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çağrı: Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara çağrı: Barış artık yüce Meclis çatısı altında yeşermeli