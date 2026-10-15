Mansur Yavaş'tan Halk TV ve kayyım açıklaması

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçimi öncesinde yaptığı açıklamada, Halk TV’ye kayyım atanmasına karşı çıktı. Basın özgürlüğünün önemini vurgulayan Yavaş, uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Anayasa’nın basın özgürlüğüne ilişkin hükmünü hatırlatan Yavaş, “Anayasa’da açık açık ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ deniyor ama bu gidişle neye gidecek bilmiyorum. Tek taraflı bir basının bu ülkeye hiçbir faydası olmadığını daha önceki yıllardan biliyoruz” diye konuştu.

Yavaş, kayyım uygulamasına ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Umuyorum bu uygulama da ortadan kalkar. Çünkü bir tek sulh ceza hâkiminin kararıyla basının sesi susturuluyor.”

"Belediyelerin yetkileri muhalefete geçince tartışma konusu oldu"

Mansur Yavaş, büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin farklı siyasi partiler tarafından yönetilmeleri durumunda tartışma konusu haline geldiğini savundu. İktidarın, belediyelerin yetkilerini muhalefetin elinde görünce rahatsızlık duyduğunu öne süren Yavaş, bazı belediye hizmetlerinin valilikler tarafından yürütülmeye başlandığını söyledi. Yavaş, olası bir iktidar değişikliğinde benzer uygulamaların yaşanma ihtimaline dikkat çekerek hukuk ve demokrasi alanında eşitlik çağrısında bulundu.