Mansur Yavaş’tan İBB davası açıklaması: Tüm kanallardan canlı yayınlanmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı davanın ikinci gününde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önemli bir açıklama geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davanın şeffaflık açısından kamuoyu önünde canlı yayınlanması gerektiğini vurguladı.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız.

Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor.

Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır.

Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün. Çünkü mesele yalnızca birkaç kişinin yargılanması değil; milyonlarca insanın geleceğe dair duyduğu güven meselesidir. Ben, adaletin en güçlü teminatının milletin vicdanı olduğuna inanıyorum."