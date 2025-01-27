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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu çıkışı: İfade özgürlüğünün temeline darbedir

İmamoğlu hakkında 'bilirkişi' açıklamalarının ardından soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek açıklaması geldi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu çıkışı: İfade özgürlüğünün temeline darbedir
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında yaptığı bir bilirkişiyle ilgili açıklamalar, kamuoyunun dikkatini çekti. İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuya dair açıklama yaptı. Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 'bilirkişi' hakkında yaptığı açıklamaları, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle izledim" diyerek İmamoğlu'na desteğini ifade etti.

Yavaş açıklamasının tamamında şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi” hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir.

Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir.

Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim."

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