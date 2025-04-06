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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu sözleri: İnşallah kendisini görürüz

CHP kurultayında bir konuşma yapan Mansur Yavaş, İmamoğlu için ayrılan koltuğa işaret ederek, "Umarım önümüzdeki kurultayda o koltukta kendisini görürüz" şeklinde bir ifade kullandı.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu sözleri: İnşallah kendisini görürüz
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay için "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey güzel olacak" şeklinde ifadelerde bulundu.

"İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.

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