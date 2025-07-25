Mansur Yavaş'tan 'imar kararı' açıklaması: Bu bir şehir planı değil, adeta enkaz projesidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde Çankaya’nın Dodurga Mahallesi’ne ilişkin alınan imar kararına karşı açtıkları davayı kaybettiklerini duyurdu. Yavaş, “Bu bir şehir planı değil, geleceğe dair bir vizyon hiç değil. Çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, adeta enkaz projeleridir” sözleriyle karara tepki gösterdi.

"Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin"

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imar planıyla birlikte yapılması beklenenlere ilişkin video da paylaştı. ‘Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin’ başlığıyla paylaştığı açıklamada Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Burası Dodurga. Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası. Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı. İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek.