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Mansur Yavaş'tan inceleme açıklaması: Dertlerini biliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarına ilişkin başlatılan inceleme hakkında "Şimdi dışarıdan gazel okuyanlar var, göbek atanlar var. Dertlerini biliyorum. Dertleri şu: ‘Ya bak herkes yiyor’ demek istiyorlar. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Yemeyeceğiz de yedirmeyeceğiz de. Burada Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek." dedi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan inceleme açıklaması: Dertlerini biliyorum
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konser harcamalarına yönelik başlatılan inceleme hakkında meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız"

Yavaş; "Yapıcı eleştirilerin hepsini kabul ediyoruz hepsine hazırız. Hesap vermeye de hazırız. Hesap vermekten çekinecek birisi yok” dedi. Belediyenin soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğini vurgulayan Yavaş, “Şimdi  dışarıdan gazel okuyanlar var, göbek atanlar var. Dertlerini biliyorum. Dertleri şu: ‘Ya bak herkes yiyor’ demek istiyorlar. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Yemeyeceğiz de yedirmeyeceğiz de. Burada Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız" diye konuştu.

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