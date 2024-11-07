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Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt: Dedikoduları ciddiye almıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime dair yayılan dedikoduları duyuyorum, ancak bunları ciddiye almıyorum. Bu söylentilerin hangi amaçla yayıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine fayda sağlamak ya da partimizi tartışmaya açacak herhangi bir adım atmayacağımı herkesin bilmesini isterim" şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt: Dedikoduları ciddiye almıyorum
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.

Mansur Yavaş açıklamasına şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

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