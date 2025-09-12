Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıt

  1. Ekonomim
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki “istifa” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kendisi hakkındaki “istifa” iddialarına ilişkin olarak sosyal meday hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yavaş açıklamasında “Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

 

