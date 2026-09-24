Mansur Yavaş istifası sonrası ilk kez konuştu: Hayretle izliyorum

CHP'den istifa etmesi ile siyaset gündemini hareketlendiren Mansur Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Mansur Yavaş, istifasıyla ilgili tartışmalara değindiği ilk açıklamasını yaptı ve 'Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgisi yok' dedi.



CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifasının ardından yaptığı ilk değerlendirmesini Independent'dan Gürbüz Evren'e yaptı. Mansur Yavaş "İstifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

Mansur Yavaş ayrıca CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisiyle ilgili yaptığı "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir" sözlerine de yanıt verdi.

Mansur Yavaş "CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Sarı "Hiçkimse kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemeli" demişti

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile CHP'nin başına yeniden geçmesi ve YENİ Parti'nin kuruluş aşamalarında koyacağı tavır en çok merak ediyen isim Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisiyle ilgili yaptığı "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir" sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."