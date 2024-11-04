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Mansur Yavaş'tan 'Kayyum' tepkisi: YSK adaylıklarına neden izin verdi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına dair ilk açıklama geldi. Yavaş, hakkında hüküm bulunan kişilerin aday gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu kişilerin adaylığına neden onay verdiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan 'Kayyum' tepkisi: YSK adaylıklarına neden izin verdi?
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Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kayyum kararını halkın iradesine saygısızlık olarak değerlendirdi ve sürecin usulsüz şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır.

"Partiler de adaylarını buna göre belirlemeli"

Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

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