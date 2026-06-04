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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu iddiasına açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın birimi, Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiayı yalanladı

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu iddiasına açıklama geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın basın birimi, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüştüğü yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, Yavaş’ın Güvenpark mitinginin ardından Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği ifade edildi.

“İfadelerin tamamı asılsızdır”

Mansur Yavaş’ın basın birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır.”

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