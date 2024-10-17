Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu tepkisi: Beyhude bir çabadır

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘mahkemeye zorla getirilme’ kararına tepkiler devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ilgili mahkeme kararına tepki göstererek “Sn. Kılıçdaroğlu yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

“Beyhude bir çabadır”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürüyen bir lideri, ikametgahı dışında bir şehre çağırarak yıldırmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sn. Kılıçdaroğlu yalnız değildir.” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında bir dava açmıştı. Kılıçdaroğlu’nun iki yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, mahkeme sanığın zorla getirilmesine karar verdi. Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı müvekkilinin Ankara’da yaşadığını belirterek savunmanın burada yapılmasını talep etti; ancak müşteki avukatının ısrarı üzerine mahkeme zorla getirilme kararı aldı.