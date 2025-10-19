Mansur Yavaş'tan KKTC Cumhurbaşkanı Erhüman'a tebrik mesajı

ABB Başkın Mansur Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak göreve seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Seçim süreciyle birlikte, Kıbrıs Türk halkı bir kez daha demokratik olgunluğunu ve iradesine sahip çıkma kararlılığını göstermiştir. Bu vesileyle, sandıklarda yarışan tüm adayları ve bu sürece katkı sunan herkesi de kutluyorum.

Halkıyla, kurumlarıyla, toprağıyla ve egemenliğiyle KKTC, bağımsız bir Türk devletidir. Bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da kardeş ülkemiz KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz."