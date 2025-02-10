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Son Dakika...Mansur Yavaş'tan kritik ön seçim kararı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını açıkladı

Haber Merkezi
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Son Dakika...Mansur Yavaş'tan kritik ön seçim kararı!
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam yemeğinde bir araya geldi.

Özgür Özel'e bildirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

Dün 3'lü zirvede bir araya gelmişlerdi

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın dün 2.5 saat süren görüşmesinde, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldığı belirtildi.

Görüşme sonrası CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir fotoğrafını paylaşan Özel, "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak…" notunu düştü. İki başkan da Özel'in paylaşımını retweetledi.

"Günü geldiğinde duruma bakarız" demişti

Mansur Yavaş, 3 Şubat'ta katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Aday belirlemek için henüz erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye’de şartlar ve pek çok şey değişebilir," ifadelerini kullandı.

Yavaş, adaylık konusuyla ilgili soruları da yanıtladı. "Ön seçim olursa bu, aday olmayacağınız anlamına mı geliyor?" sorusuna, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece adaylığı şu an için erken buluyorum. Günü geldiğinde duruma bakarız. Önce seçim tarihi belli olsun, sonra daha detaylı konuşuruz," şeklinde cevap verdi.

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