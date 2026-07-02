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Mansur Yavaş'tan Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde anma mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Madımak Katliamı'nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Mansur Yavaş'tan Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde anma mesajı
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2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle 33 aydın, sanatçı ve yazar ile 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yitirilen canları rahmetle andı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 1993… Tarihimize kara bir leke, ortak vicdanımıza hiç dinmeyecek bir acı olarak kazınan Madımak Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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