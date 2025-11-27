Mansur Yavaş’tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Başkan Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişler ve Teftiş Kurulu ile temas kurdukları, bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Yavaş, Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bilgilere göre ANKAPARK sürecinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmediği” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı inceleme sonunda Nisan ayında hazırlanan raporda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespiti yer aldı.

Ancak buna rağmen Bakanlık geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmayarak, dosyayı müfettişlere geri göndermiş ve yeniden inceleme talimatı vermişti.

Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimali

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yaptığı başvurulara rağmen sorumlular hakkında karar verilmemesine dikkat çeken ABB kaynakları, belediyeye yönelik inceleme sürecinde son gelişmelerin özellikle altını çiziyor.

Kaynaklar, şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

“Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dahil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor.”