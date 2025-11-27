  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş’tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu
Takip Et

Mansur Yavaş’tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş’tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Başkan Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişler ve Teftiş Kurulu ile temas kurdukları, bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Yavaş, Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bilgilere göre ANKAPARK sürecinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmediği” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı inceleme sonunda Nisan ayında hazırlanan raporda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespiti yer aldı.

Ancak buna rağmen Bakanlık geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmayarak, dosyayı müfettişlere geri göndermiş ve yeniden inceleme talimatı vermişti.

Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimali

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yaptığı başvurulara rağmen sorumlular hakkında karar verilmemesine dikkat çeken ABB kaynakları, belediyeye yönelik inceleme sürecinde son gelişmelerin özellikle altını çiziyor.

Kaynaklar, şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

“Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dahil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor.”

CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Neler bekleniyor?CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Neler bekleniyor?Gündem
Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi

 

Gündem
Teröristbaşı Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli
Acun Ilıcalı kayyum atanan kanallara talip! Hazırlıklara başladığı iddia edildi
Acun Ilıcalı kayyum atanan kanallara talip! Hazırlıklara başladığı iddia edildi
‘Büyü bozma’ dolandırıcılığı soruşturmasında 8 tutuklama
‘Büyü bozma’ dolandırıcılığı soruşturmasında 8 tutuklama
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi