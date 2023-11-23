Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya geldi.

Yavaş, Akşener ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün sayın İYİ Parti Genel Başkanımızın Meral Akşener'in selamlarını getirdim. Bu kadar" ifadelerini kullanan Yavaş, şunları söyledi:

"Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar."

Görüşme için "Nezaket görüşmesiydi" diyen Yavaş, ittifak konusuna girmediğini belirtti.