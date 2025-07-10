Mansur Yavaş'tan Murat Çalık açıklaması: Bu tasarlanmış bir cinayet olur

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine geri gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Cezaevinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılan Çalık’ın bugün anjiyoya alındığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalık’ın durumu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Çalık, 23 Haziran’da yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı

CHP’li Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmiş, ardından 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti. Tahliye talebinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edilen Çalık, lenfoma şüphesiyle ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından tekrar cezaevine konulan Çalık, 23 Haziran’da yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Mansur Yavaş: Bu tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olur

Bugün anjiyo ameliyatına alınan Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, “Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz. Bu kadar ağır hastalığı olan bir kişi tutuklu yargılanamaz. Ölümünden sonra yapılacak hiçbir şey fayda etmez. En azından derhal serbest bırakılmalı, diğer isimler de tutuksuz yargılanmalıdır. Murat Çalık adam öldürmedi. Suçsuz olduğuna inanıyoruz. Eğer hayatını kaybederse bu tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olur” ifadelerini kullandı.