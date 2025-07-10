  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan Murat Çalık açıklaması: Bu tasarlanmış bir cinayet olur
Takip Et

Mansur Yavaş'tan Murat Çalık açıklaması: Bu tasarlanmış bir cinayet olur

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşananlara tepki göstererek “Bu, tasarlanmış bir cinayettir” ifadesini kullandı ve Çalık’ın tahliyesi için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan Murat Çalık açıklaması: Bu tasarlanmış bir cinayet olur
Takip Et

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edildikten sonra cezaevine geri gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Cezaevinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılan Çalık’ın bugün anjiyoya alındığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çalık’ın durumu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Çalık, 23 Haziran’da yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı

CHP’li Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmiş, ardından 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti. Tahliye talebinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edilen Çalık, lenfoma şüphesiyle ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından tekrar cezaevine konulan Çalık, 23 Haziran’da yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Mansur Yavaş: Bu tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olur

Bugün anjiyo ameliyatına alınan Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, “Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz. Bu kadar ağır hastalığı olan bir kişi tutuklu yargılanamaz. Ölümünden sonra yapılacak hiçbir şey fayda etmez. En azından derhal serbest bırakılmalı, diğer isimler de tutuksuz yargılanmalıdır. Murat Çalık adam öldürmedi. Suçsuz olduğuna inanıyoruz. Eğer hayatını kaybederse bu tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olur” ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandıSakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandıGündem

 

Eczacılardan uyarı: Vitamin ve bitkisel destek ürünleri sadece eczanelerde satılmalıEczacılardan uyarı: Vitamin ve bitkisel destek ürünleri sadece eczanelerde satılmalıSağlık

 

Gündem
İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişimi sonrası DMM’den dezenformasyon uyarısı
İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişimi sonrası DMM’den dezenformasyon uyarısı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Ayasofya” paylaşımı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “Ayasofya” paylaşımı: İnşallah ebediyen özgür kalacak
Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak
Demirtaş’ın avukatları tahliyesi için mahkemeye başvuracak
DEM Parti yenileniyor: İsim, logo ve seçmen çizgisi değişiyor
DEM Parti yenileniyor: İsim, logo ve seçmen çizgisi değişiyor
İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi
İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi