Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki: Tek kelime etme hakkı yok

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkına yıllardır uyguladığı işgal, katliam ve zulümle tarihe insanlık suçlarının faili olarak geçen Netanyahu’nun, 1915 olaylarını çarpıtarak ülkemizi hedef alması; ikiyüzlülüğün, çürümüşlüğün ve utanmazlığın en somut göstergesidir.

Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur.

Türk milleti, tarihine yöneltilen iftiraları asla kabul etmeyecektir. Netanyahu’nun açıklamalarını şiddetle kınıyor; ellerine bulaşmış masum insanların kanını yalanlarla temizleyemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum."