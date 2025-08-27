Mansur Yavaş'tan Netanyahu'ya 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki: Tek kelime etme hakkı yok
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik sözlerine "Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur." diyerek karşılık verdi.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Filistin halkına yıllardır uyguladığı işgal, katliam ve zulümle tarihe insanlık suçlarının faili olarak geçen Netanyahu’nun, 1915 olaylarını çarpıtarak ülkemizi hedef alması; ikiyüzlülüğün, çürümüşlüğün ve utanmazlığın en somut göstergesidir.
Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur.
Türk milleti, tarihine yöneltilen iftiraları asla kabul etmeyecektir. Netanyahu’nun açıklamalarını şiddetle kınıyor; ellerine bulaşmış masum insanların kanını yalanlarla temizleyemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum."