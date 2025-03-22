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Mansur Yavaş'tan 'ön seçimde oy kullanın' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde oy kullanma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan 'ön seçimde oy kullanın' çağrısı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yarın (23 Mart Pazar) yapılacak ön seçimde oy kullanma çağrısı yaptı.

19 Mart'tan bu yana gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçimde tek aday olarak yarışıyor.

Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:
"Yarın sandık başındayız. Ben bir CHP üyesi olarak oyumu Milli İrade Sandığına atacağım. Demokrasiye, adalete ve hukuka inanan herkesi de Dayanışma Sandığına davet ediyorum."

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