Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala katıldığı Sözcü TV yayınında, açıklamalarda bulundu.

"Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Basından öğrendiğimiz kadarıyla, 10 yıl önceki bir olay nedeniyle tutuklanması ve bir iftiracının sözlerine dayanılarak bu kararın verilmesi son derece üzücü” dedi.

Yavaş, “10 yıldır deliller değişmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir kişi neden tutuklanır? Yargılansın, kendisini rahatça savunsun. Eğer mahkum olursa cezasını çekmeye herkes razı. Bizim dokunulmazlığımız yok” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının kamu görevlileri olarak yasal süreçlerden geçtiğini belirten Yavaş, “Hakkımızda suç isnadı olduğunda mülkiye müfettişleri inceleme yapar, yasal haklarımızı kullanırız ve savunmamızı yaparız. İki türlü karar verilir: ya soruşturmaya gerek vardır ya da yoktur. Ancak bu süreçler atlanıyor. Sayıştay, kamu zararı tespit ederse savcılığa bildirimde bulunuyor” diye konuştu.

"Hırsızın partisi olmaz. Partinin yüz karasıdır"

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın. Böyle bir belediye başkanlığı yapmanın anlamı yok. Bu belediye başkanları bu kadar kolay tutuklanamaz. Hemen hemen hepsi itibar sahibi olduğu için de büyük oylarla seçilmiş insanlar. Bizim için ayakkabı kutusuyla baklava kutusu arasında hiçbir fark yoktur. Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz. Partinin yüz karasıdır. Arkasında duramayız. Bir kişi yüzünden bütün belediye başkanlarını karalamak son derece yanlış.

Bugün gerçekten çok üzüldüm. Geçen hafta Zeydan Başkanla birlikte tutuklu arkadaşlarımızın hakkını savunmak için uğraşırken, bugün Zeydan Başkan maalesef tutuklandı. Son derece üzgünüm. Bir an evvel adaletin yerini bulmasını istiyorum.

"Sözcü TV'ye yapılan susturma gayesiyle yapılmıştır"

Bugün RTÜK, TRT hepsi bizim paramızla yayın yapıyor, maaşlarımızla görevlerini yapıyor. Adaletli bir şekilde herkese eşit davranmak zorunda. Bunun için devlet var. Sözcü TV'ye yapılan susturma gayesiyle yapılmıştır. Basın, Parlamento'dan, adliyelerden daha fazla denetim yapan bir kuruluştur. Bizleri denetler, yöneticileri denetler. Basını kapattığınız zaman hem ifade hürriyetini engelliyorsunuz, haber alma hakkımızı da engelliyorsunuz, biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Halkın haber alma hakkı olduğu gibi ortadan kaldırılıyor. Çok üzgünüm. Yanınızdayız. Bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz.