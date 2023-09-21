Mansur Yavaş'tan özel halk otobüslerine uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyeye bildirilmesini istedi.

Ankara’daki özel halk otobüsü sahiplerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle ücretsiz taşıma hakkı olanları taşımama kararına Başkan Yavaş'tan tepki geldi.

Yavaş, artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını, Eylül 2023 ayına kadar EGO’nun zararının 3 milyar TL’yi bulduğunu belirtti.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."