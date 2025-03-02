Mansur Yavaş'tan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek çağrısı: KOLİ VER sistemi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen hayırseverleri KOLİ VER sistemine davet etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından KOLİ VER sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda "Ramazan’da dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için destek olmak isteyen hayırseverlerimizi KOLİ VER sistemimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sistem sayesinde, bağışçılar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Ramazan’da dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz!



İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için destek olmak isteyen hayırseverlerimizi KOLİ VER sistemimize davet ediyoruz.https://t.co/8RdcEA5uachttps://t.co/O3rshEVGNw pic.twitter.com/VY1q26oaeD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025

ABB Başkanı Yavaş, ramazan ayında Ankara’da sosyal desteğe ihtiyaç duyan 210 bin ailenin yanında olacağını bildirerek 2 bin 500 lira nakdi destek vereceklerini de açıklamıştı.

Vatandaşlara destek kapsamında Ankara Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı da yapacak.

Bu uygulama kapsamında Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 lira, kuşbaşı 499 lira, yemeklik haşlamalık et 419 lira ve dana sucuk 499 liradan satışa sunulacak.

Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanacak. Başkent Kart sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı et desteğiyle bu yerlerden alışveriş yapabilecek.