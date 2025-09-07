Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?

Mansur Yavaş tepki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?

Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"