Mansur Yavaş'tan sert abluka tepkisi: Hangi karar buna dayanak olabilir?
CHP İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi. Mansur Yavaş tepkisini "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir?" sözleri ile dile getirdi. Mansur Yavaş açıklamasında hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
Mansur Yavaş tepki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?
Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.
Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"