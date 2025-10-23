  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlama: Yalanı bir gazeteci yaydı
Takip Et

Mansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlama: Yalanı bir gazeteci yaydı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan süreçle ilgili gündeme gelen "soruşturma izni verildiği" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlama: Yalanı bir gazeteci yaydı
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarında kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan süreçle ilgili gündeme gelen "soruşturma izni verildiği" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yavaş, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, sürecin henüz inceleme safhasında olduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş, gazeteci Saymaz’a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yavaş, soruşturma izni verildiği iddialarının doğru olmadığını, sürecin hala İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişler tarafından yürütülen inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil."

Yavaş ayrıca, CİMER’den de çeşitli ihbarlar gelmiş olabileceğini, belki birkaç yeni soru daha sorulmuş olabileceğini ve bu sorulara da gereken yanıtları vereceklerini ekledi.

İzin verilmemiş

İsmail Saymaz da, sürecin hukuki aşamalarını vurgulayarak, müfettişlerin incelemesi bitmeden soruşturma izni verilmesinin söz konusu olmadığını aktardı:

"Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor."

Yavaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dönemindeki süreç yönetimini ise önceki dönemle kıyaslayarak olumlu bulduğunu belirtti:

"Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor.”

Yalan bilgi yayıldı

Mansur Yavaş, "soruşturma izni verildi" yönündeki asılsız haberlerin, iktidar yanlısı bir kanalda görevli bir Ankara temsilcisi tarafından özel bir gayretle dolaşıma sokulduğunu iddia etti.

Yavaş, bu durumun rutinin dışında bir gelişme olmadığını, müfettişlerin inceleme yapıp soru sorduğunu ve kendilerinin de cevap verdiğini belirtti.

Trump, Ukrayna’nın Rusya’da uzun menzilli füze kullanmasına izin verildiği iddiasını reddettiTrump, Ukrayna’nın Rusya’da uzun menzilli füze kullanmasına izin verildiği iddiasını reddettiDünya
Çorum’da kamyonetle minibüs çarpıştı: Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin yaralandıÇorum’da kamyonetle minibüs çarpıştı: Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin yaralandıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek
DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş ile görüştü: Her türlü katkıyı sunmaya hazır
DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş ile görüştü
İstanbul Valiliği harekete geçti: Müşteriyi rahatsız eden esnafa sıkı denetim geliyor
İstanbul Valiliği harekete geçti: Müşteriyi rahatsız eden esnafa sıkı denetim geliyor
Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs çıkışı ne anlama geliyor?
Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs çıkışı ne anlama geliyor?
Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
Çorum’da kamyonetle minibüs çarpıştı: Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin yaralandı
Çorum’da kamyonetle minibüs çarpıştı: Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin yaralandı