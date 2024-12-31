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Mansur Yavaş'tan sosyal destek açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş 14 bin 507 aileye 17 bin 725 çocukları için toplamda 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında 16. kez kantin desteği sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan sosyal destek açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 14 bin 507 aileye 16 kez toplam 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında kantin desteği sağladığını duyurdu.

"16. kez kantin desteği sağladık"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ankara’da çocuklarımızın yüzü gülsün, hiçbir evladımız ihtiyaçlarıyla baş başa kalmasın diye çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal destek alan 14 bin 507 ailemizin 17 bin 725 çocuğu için toplamda 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında 16. kez kantin desteği sağladık.Bizim önceliğimiz, her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması, ihtiyaçlarının karşılanması ve hayallerine korkusuzca ulaşabilmesidir. Çocuklarımız için aydınlık bir gelecek inşa etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı. 

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