  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mansur Yavaş’tan TELE1’e kayyum tepkisi: Basın hürdür, sansür edilemez
Takip Et

Mansur Yavaş’tan TELE1’e kayyum tepkisi: Basın hürdür, sansür edilemez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki göstererek, "Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş’tan TELE1’e kayyum tepkisi: Basın hürdür, sansür edilemez
Takip Et

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TELE 1’e kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir."

Casusluk soruşturması: TELE1'e kayyum atandıCasusluk soruşturması: TELE1'e kayyum atandıGündem

 

Özgür Özel'den Tele1'e kayyum atanmasına tepkiÖzgür Özel'den Tele1'e kayyum atanmasına tepkiGündem

 

Gündem
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!
İmamoğlu: Son kez uyarıyorum, kendinize gelin!
Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı
Son dakika! Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor
Hopa Belediye Başkanı Cihan, İBB soruşturmasında ifade verdi
Hopa Belediye Başkanı Cihan, İBB soruşturmasında ifade verdi
Gelendost eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası
Gelendost eski belediye başkanına 23 yıl 11 ay hapis cezası