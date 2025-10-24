Mansur Yavaş’tan TELE1’e kayyum tepkisi: Basın hürdür, sansür edilemez
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki göstererek, "Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TELE 1’e kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyum atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir."
